Vento forte, guasto sulla linea elettrica a San Giuliano: servizio ripristinato

E' stato ripristinato nella notte appena trascorsa, tra domenica 21 e lunedì 22 ottobre, il disservizio sulla linea elettrica che aveva lasciato al buio circa 600 utenze tra i comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano. Il guasto si era verificato a causa del forte vento che dal tardo pomeriggio di domenica si è levato sulla provincia di Pisa.

I tecnici di Enel, per risolvere il problema, hanno installato un cavo attrezzo, ovvero un tratto di linea componibile che collega due cabine in sostituzione di un pezzo di rete danneggiato.



Per quanto riguarda il resto della provincia di Pisa, dal punto di vista della rete elettrica, non si sono registrati gravi problemi, a parte un paio di situazioni circoscritte a Fauglia e Vecchiano.