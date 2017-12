Piazza Viviani a Marina di Pisa: "Dal bilancio spariti i 2 milioni per la riqualificazione"

"Sulla vicenda di Piazza Viviani io mi posso anche sbagliare, ma che a bilancio ci mettevano 2 milioni di euro lo hanno scritto loro, nell'allegato B del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019". Il consigliere comunale Maurizio Nerini di Noi Adesso Pisa-Fratelli d'Italia lancia l'allarme per il recupero di Piazza Viviani. Nel documento del bilancio votato dal Consiglio Comunale nel dicembre 2016 si prevedeva infatti "a pagina 4, numero 37, la voce 'Piazza Viviani - riqualificazione... 2 milioni anno 2018'. Peccato che in quello approvato ora non ci sia più!".

Il documento approvato nei giorni scorsi si riferisce al triennio 2018-2020 e non sembra presentare alcun riferimento alla piazza di Marina di Pisa. La paura è quindi quella che le risorse per l'intervento non siano più assicurate. "Basta prendere in giro tutti - afferma Nerini - compreso coloro che parteciparono al concorso per la progettazione. Chiederò lumi alla Commissione di controllo per i soldi spesi allora, vedremo come potranno giustificarsi, so che troveranno un modo 'descrittivo'. Intanto potrebbero scusarsi col sottoscritto. Fatto sta che Piazza Viviani langue in un'incuria indicibile".