Rissa al bar: volano calci, pugni e...sgabelli

Rissa la notte scorsa, tra martedì 11 e mercoledì 12 giugno, in un bar di Cascina. Protagonisti dell'accesa lite un gruppo di extracomunitari, tutti in evidente stato di ebbrezza alcolica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Navacchio che hanno arrestato un marocchino 27enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rissa.



L'uomo, insieme ad altri due connazionali, dopo aver violentemente aggredito con calci e pugni, per futili motivi, un altro marocchino, si è scagliato contro i militari intervenuti lanciando verso di loro prima uno sgabello e poi opponendo violenta resistenza. E' stato in seguito immobilizzato e arrestato.

Lo straniero aggredito, marocchino 42enne, è stato trasferito presso l’ospedale Cisanello di Pisa, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico, con una prognosi di 30 giorni. Anche due dei Carabinieri intervenuti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche, riportando lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto per oggi.