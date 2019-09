Coltellate e bottigliate in lungarno Pacinotti: arrestate due persone

Calci, pugni, coltellate e lancio di bottiglie di vetro. Violentissima rissa tra quattro stranieri intorno alle 4 del mattino di oggi, 28 settembre, in lungarno Pacinotti, nel pieno centro storico di Pisa. Sul posto, allertati da alcuni passanti, sono subito intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile e della stazione di Pisa Porta a Mare. Giunti sui lungarni i militari sono riusciti a bloccare due uomini, un 34enne e un 24enne entrambi tunisini e pregiudicati, che presentavano numerose ferite da arma da taglio.

I due sono stati prima soccorsi dal personale del 118 intervenuto e poi trasportati in ospedale per le cure del caso. Questa mattina per loro è infine scattato l'arresto per rissa, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, in attesa del giudizio per direttissima. Intanto sono scattate le indagini per rintracciare gli altri due stranieri protagonisti della rissa, a cui hanno assistito diversi testimoni.

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza accaduto negli ultimi mesi in centro città.