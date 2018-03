Furibonda lite in Corso Italia: calci e pugni tra i passanti

Momenti di panico nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 marzo, intorno alle 17, in Corso Italia a Pisa.

Nella via dello shopping cittadino infatti, in pieno giorno, è andata in scena una violenta lite che ha creato attimi di paura tra i passanti.



Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, giunti sul posto quando ormai la violenza si era esaurita, un gruppo di persone, probabilmente tossicodipendenti, ha aggredito per futili motivi un senzatetto, che è poi rimasto a terra, dopo aver ricevuto calci anche alla testa.

All'arrivo dei militari alcuni degli aggressori si erano già dileguati. Due persone invece, tra cui il clochard, erano ancora sul posto e sono state soccorse dal personale del 118. Non hanno comunque riportato gravi ferite.

