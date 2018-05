Dà in escandescenze in discoteca a San Giuliano Terme: arrestato

Resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali sono le accuse per un 34enne pakistano, arrestato dai Carabinieri di San Giuliano Terme presso una discoteca del posto, nella tarda serata del 1° maggio.

L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, ha dato in escandescenze per motivi ancora da accertare. Una volta individuato il personale di vigilanza ha tentato invano di placarlo, finendo per chiamare i Carabinieri. I militari lo hanno sorpreso nel vivo di una colluttazione: lo hanno così immobilizzato e portato in ospedale per verificarne le condizioni sanitarie. Ricoverato presso il pronto soccorso di Pisa, lo straniero è stato 'piantonato' a vista fino al suo rilascio, disposto dal Pubblico Ministero, in ottemperanza alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.