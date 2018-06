Rissa in Piazza Vittorio Emanuele II: due feriti, uno accoltellato

Da un diverbio è partita la violenza, ieri sera 27 giugno, in Piazza Vittorio Emanuele II. Intorno alle 20.30, l'ora in cui è arrivato l'allarme al 118. Due schieramenti di cittadini di origine straniera si sono affrontati in una rissa e due di loro sono finiti all'ospedale.

Da quanto si apprende ad affrontarsi sono stati circa una 20ina di uomini. Incerta l'origine del litigio, partito da sotto le logge della piazza. Poi sono iniziate le botte e le bottigliate, fino all'accoltellamento di un cittadino africano ad una gamba, che per sfuggire alla violenza si è nascosto nel bar Kinzika. Tutto davanti a decine di clienti e passanti impauriti.

Sul posto per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, poi sono arrivate le volanti della Polizia. Spetta ora agli agenti della Questura ricostruire gli eventi ed individuare i responsabili.