Bar e ristoranti, l'allarme di Confcommercio: "Consumi crollati e affari dimezzati"

Fatturati calati del il 50% e consumi crollati del 66%. Sono i dati forniti forniti da Confcommercio Pisa in relazione al settore della ristorazione. "L'allarme che ci giunge è fortissimo - afferma la presidente dell'associazione di categoria, Federica Grassini - e i tempi per un intervento radicale sono sempre più ristretti. Il calo medio registrato nell'ultima settimana supera il 51% per i ristoranti e il 47% per i bar, una dimostrazione evidente della drammaticità in cui si trovano queste imprese, impossibilitate a mantenere il personale impiegato precedente all'esplodere della pandemia. Una difficoltà che coinvolge anche i dipendenti in cassa integrazione, con il 40% delle aziende del settore che dichiara che non tutti i i loro collaboratori hanno ricevuto i sussidi. Anche se tutto quanto è stato perso non potrà mai più essere recuperato, purtroppo le tasse stanno continuando ad arrivare. Senza un taglio netto, considerando l'aumento dei costi, e la drastica riduzione dei posti a tavola, almeno 45 mila di queste imprese e micro-imprese familiari, rischiano di scomparire".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A chiedere di tagliare le tasse è daniela Petraglia, presidente di ConfRistoranti Confcommercio. "Chiediamo l'esenzione del pagamento dell'Imu e la distribuzione di soldi a fondo perduto per i mancati incassi. A livello locale, dove le amministrazioni comunali sono intervenute positivamente su suolo pubblico e Tari, ci rivolgiamo alla Camera di Commercio di Pisa affinché per l'anno in corso si possa annullare il pagamento del contributo camerale. Si tratta di interventi decisivi per sostenere chi, nonostante mille difficoltà, ha comunque deciso di riaprire, affidandosi con fiducia alla prospettiva di un sostegno da parte delle istituzioni. La verità è che manca il denaro per poter pagare tutto quello che ci è chiesto di pagare e ci troviamo costretti a dover scegliere se pagare la bolletta della luce oppure i bollettini dell'F24. E questo è inaccettabile".