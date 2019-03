Capodanno Pisano...a tavola: cena tipica nei ristoranti della città

Nei giorni di sabato 23 e domenica 24 marzo, durante lo svolgimento del programma di festeggiamenti in attesa del Capodanno Pisano 2020 s.p. per pisani e turisti sarà possibile degustare menù tematici 'in stile pisano' nei ristoranti cittadini che hanno aderito.

"Grazie alla collaborazione con Confcommercio e Confesercenti - dice l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - molti ristoranti cittadini proporranno ai propri clienti menù tipici per i giorni del Capodanno Pisano. Il prossimo fine settimana sarà un’ottima occasione per conoscere Pisa anche nelle sue eccellenze enogastronomiche".

I ristoranti aderenti esporranno una speciale locandina che inviterà turisti e cittadini a degustare i piatti tipici e della tradizione pisana per festeggiare l’ingresso nel nuovo anno.

Ristoranti aderenti di Confcommercio Pisa

Ristoranti aderenti di Confesercenti Pisa