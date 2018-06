Al via i lavori di ristrutturazione della Casa del Popolo di Castelfranco

Era il 1965 quando a Castelfranco di Sotto il sindaco di allora, il compagno Callaioli e l'onorevole Macaluso inaugurarono la Casa del Popolo. Cinquanta anni dopo, nel 2015, l'edificio di via Provinciale Francesco Sud festeggiava il suo mezzo secolo di vita con chi quell'immobile lo inaugurò, Amedeo Puccioni, il vicesindaco dell'amministrazione Callaioli, scomparso ad ottobre dello scorso anno dopo una lunga malattia. Ed in quella occasione del luglio 2015 il presidente del circolo, Salvatore Morena, parlò dell'attività viva in corso e della speranza per il futuro, che oggi si compie con il via ai lavori di ristrutturazione.

La progettazione svolta negli ultimi mesi è completata, così Morena e tutto il consiglio direttivo sono felici di annunciare a tutti i soci e alla cittadinanza l'avvio della profonda della sistemazione interna che durerà fino a fine luglio. Buona parte dei locali resteranno chiusi al pubblico per tutta la durata dei lavori, ma sarà comunque garantita l'attività di bar, seppur in forma provvisoria.

"I lavori, che seguono quelli della nuova cucina di qualche anno fa - afferma il presidente Morena - riguarderanno il completo rifacimenti dei locali al piano terra ovvero della zona ingresso, del bar, del salone, dei bagni e di tutti gli impianti. Questo intervento è stato possibile grazie all'impegno annuale dei molti volontari e alle tante attività proposte in termini aggregativi di autofinanziamento a cominciare dalla sagra della Chianina che, grazie al suo successo, in poco meno di cinque anni ci ha permesso di raccogliere buona parte delle risorse necessarie per effettuare i lavori. La parte restante sarà garantita tramite prestito bancario che verrà restituito nei prossimi anni sempre con i proventi della sagra stessa, Chiediamo a tutti i soci e frequentatori della Casa del Popolo di avere un po di pazienza e di sopportare i disagi di questi due mesi".