Ristrutturazione case popolari a Volterra, via libera regionale: "Sollecitiamo i lavori"

Ci sono anche 18 alloggi a Volterra, tra via Rossetti 6-7-8, per 450mila euro, fra gli interventi di manutenzione straordinaria più significativi dopo il via libera dalla Regione Toscana per ristrutturazioni ed interventi su case popolari in provincia di Pisa, per un totale di oltre due milioni di euro.

La Giunta regionale toscana ha approvato ieri 21 agosto una delibera, presentata dall'assessore regionale alla casa Vincenzo Ceccarelli, che autorizza il re-investimento per interventi di manutenzione di 2.060.750 euro che il Lode di Pisa ha ricavato dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare e dalla vendita di alcuni alloggi nel periodo 2015/16.

"Con l'Assessorato alle politiche sociali abbiamo sollecitato la Direzione di Apes - sottolinea il sindaco di Volterra Marco Buselli - per i lavori di via Rossetti. E' inconcepibile infatti che i ponteggi siano stati montati da mesi, mentre i lavori ancora non partono. Lamentele sono giustamente arrivate da parte dei residenti, che ne subiscono disagio. La Direzione di Apes ha assicurato il proprio impegno nel far partire presto i lavori, dopo l'avvenuto via libera regionale. L'amministrazione comunale continuerà a sollecitare, in modo che presto si possa iniziare un lavoro di riqualificazione e ristrutturazione necessario, per cui siamo riusciti ad intercettare risorse importanti".