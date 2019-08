Sicurezza e maggiori controlli, Prefettura soddisfatta: "Il coordinamento porta risultati"

La prefettura di Pisa traccia un bilancio positivo delle operazioni condotte dalle Forze dell'Ordine dal 15 al 31 luglio nel capoluogo, a seguito del piano degli interventi deciso nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 10 luglio, dove partecipò oltre al Prefetto Giuseppe Castaldo il sindaco di Pisa Michele Conti. In quella sede, spiega in una nota l'ente di piazza Mazzini, "si era convenuto di intensificare i controlli nei quartieri del centro storico, con particolare riferimento all’area di Piazza delle Vettovaglie e alla zona della Stazione centrale, attivando personale di rinforzo, anche con unità cinofile, proveniente dal Reparto Prevenzione Crimine Toscana e dal VI Battaglione Carabinieri Toscana".

"Sotto la direzione tecnica del Questore di Pisa, Paolo Rossi, è stata così realizzata una mirata e capillare azione di prevenzione ai fenomeni di microcriminalità e spaccio. Significativi i risultati complessivamente conseguiti, tra i quali si segnalano 17 arrestati, di cui alcuni ricercati, 32 persone denunciate in stato di libertà, sequestri di stupefacenti e una serie di ulteriori provvedimenti: 9 misure di prevenzione personale (avvisi orali, fogli di via, soveglianza speciale); 9 provvedimenti di espulsione e 6 trattenimenti di extracomunitari effettuati con accomapgnamento ai Centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Due, inoltre, i provvedimenti di sospensione delle licenze di pubblici esercizi avviati a seguito di specifici controlli".

Il bilancio si arricchisce della seconda iniziativa di mobilitazione straordinaria, il cosiddetto 'action day' svolto il 18 luglio, finalizzata al contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale. Le zone interessate sono state, in particolare, quella del litorale, le adiacenze di Piazza dei Miracoli e la stazione centrale, con circa 3.500 pezzi di merci tra contraffatte e non, sequestrate.

"Voglio ringraziare le Forze dell’ordine - ha detto il Prefetto - per l’attività straordinaria che hanno condotto con grande professionalità e competenza. Sono state giornate che ci hanno visto particolarmente impegnati, con il Questore Rossi e con i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Bellafante e Franzese, in cui è prevalso il coordinamento e il lavoro sinergico tra le Forze di Polizia in campo e tra tutti coloro che si sono occupati della sicurezza a vario titolo. Gli obiettivi raggiunti in questi giorni consentono di ampliare e consolidare ulteriormente i positivi risultati già conseguiti contro lo spaccio di strada e la microciminalità. Proseguiremo nell’impegno sul territorio utilizzando rinforzi dell’Arma dei Carabinieri".