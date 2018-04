Lo strano caso della chiesa di San Francesco e del 'cantiere fantasma'

"Gli operai non si sono quasi mai visti". E' la denuncia della parrocchia di San Francesco, a Pisa, in merito ai lavori effettuati sul retro dell'omonima chiesa, chiusa ormai da due anni. Un vero e proprio "cantiere fantasma", secondo i parrocchiani, del valore di 180mila euro che sarebbe dovuto servire per mettere in sicurezza una parte del tetto, quella già crollata nel settembre del 2015.

Oggi, lunedì 30 aprile, scade l'ordinanza comunale di occupazione del suolo pubblico. "Per due mesi - scrivono i parrocchiani - nessuno ha lavorato nel cantiere e oggi questo chiuderà. Gli operai della ditta incaricata dalla Soprintendenza dei lavori, non si sono quasi mai visti, e sicuramente non nelle ultime settimane come ha anche sottolineato il Padre Guardiano del Convento, Padre Iulian Budau, durante la prima riunione del Comitato Pro Riapertura della chiesa, che si è tenuta lo scorso 26 aprile".

"Attenzione - continua la nota della parrocchia - non è che con questi lavori la chiesa riaprirà, anzi. I lavori veri, quelli di restauro dell'intero edificio, che permetteranno nell'arco di tre/quattro anni di riaprire finalmente la nostra chiesa, non inizieranno, se inizieranno, prima del 2019. Inoltre parte delle cancellate, quelle situate in via San Francesco, a febbraio/marzo, sono state letteralmente abbattute da ignoti: probabilmente qualcuno con la propria macchina ci ha sbattuto contro, peggio ancora se fosse opera di vandali. Anche qui nessuno si è premunito di indagare su come si sono svolti i fatti, e peggio ancora di risistemare le cancellate. Di fatto, alla data odierna, quella parte di cantiere non è in sicurezza, è fuori legge, in quanto non essendo state sostituite le cancellate chiunque può entrare nel cantiere, fare i propri comodi, effettuare anche danneggiamenti, e soprattutto farsi male".