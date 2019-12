Treni: traffico rallentato e disagi sulla linea ferroviaria

Disagi nella circolazione dei treni sulla linea feroviaria Lucca-Pisa. Il traffico è infatti rallentato per un guasto ad un passaggio a livello nei pressi di San Giuliano Terme, con maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:

R 3062 Firenze Santa Maria Novella (13:38) - Pisa Centrale (16:13)

R 6829 Pisa Centrale (15:50) - Lucca (16:17)

R 3073 Pisa Centrale (16:19) - Firenze Santa Maria Novella (18:22)

Treni cancellati:

R 6800 Lucca (16:11) - Pisa Centrale (16:43), i passeggeri possono utilizzare il treno R 6810 Lucca (16:42) - Pisa Centrale (17:13)

R 6801 Pisa Centrale (16:50) - Lucca (17:17), i passeggeri possono utilizzare il treno R 6835 Pisa Centrale (17:20) - Lucca (17:47)

Notizia in aggiornamento