Sfalci e potature a San Giuliano Terme: nuovo ritiro straordinario dal 4 al 9 maggio

Programmato un nuovo ritiro straordinario di sfalci e potature a San Giuliano Terme. Si terrà da lunedì 4 a sabato 9 maggio, nuovamente con modalità 'a zone' e suddiviso in più giorni per sopperire al ridotto personale di Geofor. L'amministrazione comunale ha concordato alcune modifiche logistiche con il personale operativo Geofor per evitare il ripetersi di alcuni disservizi nelle zone di confine tra le diverse aree. Tutti i cittadini sono invitati a lasciare fuori dall'abitazione i rifiuti vegetali entro le 12 del giorno previsto per la raccolta nella propria zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo nel dettaglio il calendario del servizio straordinario di ritiro in partenza il 4 maggio: