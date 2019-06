Ritorna 'La Ganzata!', lo show tutto toscano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dopo il grande successo dello scorso anno, si accendono i motori per la seconda edizione de La Ganzata , uno show tutto toscano che prevede l’esibizione di artisti dilettanti allo sbaraglio! Domenica 9 giugno, a Montopoli Valdarno nella bellissima location del ristorante Ganzo Slow Fast Food sul lago Varramista, si sono svolti i casting ,animati dalla partecipazione di numerosi artisti di grande talento. Abbiamo assistito infatti all’esibizione di barzellettieri, musicisti, imitatori e cabarettisti che sono stati selezionati dalla commissione costituita dal Dott. Piero Iafrate manager aziendale, dall’attore e imitatore David Pratelli e dall’autore e conduttore radiofonico Marco Vincent. Gli artisti talentuosi, si sono presentati con una serie di performance affrontando la selezione senza troppi problemi. La Ganzata una sorta di corrida tutta toscana, ha avuto anche l’attenzione di Mediaset, che recentemente ha contattato il dott. Iafrate per prelevare dalla Ganzata degli artisti e ospitarli direttamente nel loro programma che stanno preparando, “ La sai l’ultima”. Piero Iafrate, direttore Artistico e ideatore dell'evento insieme a David Pratelli: “La Ganzata è l'appuntamento regionale dell'estate, che si fonda su un format esclusivo! Non la semplice corrida, ma una vera scenografia del divertimento che unisce talenti e non, con l'obiettivo di stupire e divertire! Siamo diversi, non solo spettacolo fine a se stesso, ma anche promozione per quelle persone che si sentono talentuose. Ci piace creare relazione, fare rete tra gli artisti, tutto questo con un maestro d'eccezione (il più bravo) che è il grande David Pratelli, e tutti sotto l'egida attenta del più bravo conduttore radiofonico e autore Marco Vincent.” David Pratelli, “ lo scopo è sempre quello di divertirsi, passare delle serate spensierate, facendo esibire persone che amano mettersi in gioco” Francesco Luly general manager di Ganzo Slow Fast Food di Montopoli: “la Ganzata è spettacolo che si miscela al buon gusto dei nostri piatti. Una location d'eccezione, un lago bellissimo con tanto verde intorno per passare quattro serate in ottima compagnia e con tantissime sorprese. Anche quest’anno siamo certi di stupire!!” Il primo appuntamento al lago Varramista è per il 5 luglio, poi il 12, il 19 e gran finale il 26 luglio.