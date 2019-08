Porta via il figlio dalla casa famiglia: ritrovati

Aveva sottratto il figlio di pochi mesi da una casa famiglia a Pisa ed era fuggita con il piccolo. La sua fuga però è durata poco tempo visto che nel pomeriggio di oggi, 28 agosto, i due sono stati ritrovati e ricondotti in comunità. Come riporta LivornoToday sia la madre che il piccolo sono in buone condizioni di salute.

Il rapimento aveva tenuto in apprensione l’amministrazione e gli operatori di Pisa e Livorno, ma fortunatamente tutto si è risolto in un tempo relativamente breve.

"Siamo contenti che questa spiacevole vicenda si sia conclusa bene - il commento dell'assessore al Sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti - i nostri servizi sociali hanno lavorato in sinergia col tribunale dei minori e col Serd fin dalla nascita del bambino per creare le migliori condizioni di recupero di una situazione familiare evidentemente compromessa. Anche in queste ore difficili hanno seguito attentamente la situazione e offerto la massima collaborazione alle forze dell’ordine. Il caso, dopo questo episodio, sarà ovviamente rivalutato".