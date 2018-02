Ponsacco: le rubano il furgone e glielo restituiscono dopo dieci giorni

Ha avuto la fortuna di imbattersi in un ladro molto preciso la sarta che una decina di giorni fa si era vista portare via il furgone, lasciato un attimo parcheggiato di fronte al proprio negozio, nel centro di Ponsacco, in pieno giorno. Giusto il tempo di andare a prendere delle gonne nella sartoria e tornata fuori il veicolo non c'era più. Nel frattempo qualche segnalazione, ma niente di concreto. Almeno fino a stamani, quando una dipendente della sarta ha visto il furgone bianco in un parcheggio a venti metri dal negozio. Sì era proprio lui. Parcheggiato, chiuso a chiave, addirittura con il disco orario e con le chiavi lasciate all'interno dello sportellino del serbatoio. Insomma tutto praticamente in ordine.

"Si vede che è stato utiizzato per caricare qualcosa, forse materiale elettrico - racconta il nipote della sarta Filippo Barnini che aveva denunciato il furto anche su Facebook - ma per il resto il furgone non ha un graffio. All'interno abbiamo addirittura ritrovato le chiavi di casa". Con molta probabilità i malviventi lo hanno utilizzato per trasportare qualcosa, forse provento di furto, come rame o chissà, ma per la titolare della sartoria questa brutta storia si conclude nel migliore dei modi. "Meglio di così non poteva andare, lo hanno lasciato praticamente nel punto esatto dove lo avevano rubato. Naturalmente a secco di carburante, ma poco importa, quello che conta è averlo ritrovato in buone condizioni" conclude sollevato Barnini. Per una volta dunque una storia a lieto fine.