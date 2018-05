Prefettura: la dottoressa Roberta Monni nuovo capo di gabinetto

Si è insediato lunedì mattina, 7 maggio, il nuovo capo di gabinetto della Prefettura di Pisa, la dott.ssa Roberta Monni. Nata e cresciuta a Roma, laureata in giurisprudenza, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense e svolto la prima esperienza lavorativa come avvocato in un prestigioso studio internazionale.

Dopo aver vinto il corso per la carriera prefettizia, ha svolto la propria esperienza professionale principalmente nelle Prefetture ricoprendo incarichi inerenti ogni materia trattata in ambito territoriale con particolare riguardo alle tematiche della comunicazione, mediazione sociale, protezione civile e difesa civile, dialogo interreligioso, rapporti con gli enti locali, servizio elettorale, ordine e sicurezza pubblica.

Nell’esperienza lavorativa presso il Ministero dell’Interno si è occupata di protezione e difesa civile, collaborando anche con l’ufficio comunicazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Ha conseguito un master in comunicazione pubblica ed in europrogettazione fondi europei 2014 – 2020; ha ideato e ottenuto il finanziamento per due progetti in tema di integrazione interculturale e realizzandone, altresì, un altro in materia di dialogo interreligioso.

Eclettica, aperta al confronto e sempre pronta ad affrontare nuovi incarichi si è distinta per la capacità di 'creare rete' tra diverse realtà culturali, sociali e istituzionali.

Nei prossimi giorni si presenterà alle autorità, agli esponenti della società civile e ai rappresentanti della stampa della provincia pisana, territorio ricco di risorse economiche e culturali, pronta ad affrontare al meglio il delicato incarico affidatole.