"Roberta avvistata l'estate scorsa in Liguria": Logli chiede la revisione del processo

Ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo e istanza di revisione del processo sono stati presentati dalla difesa di Antonio Logli che da qualche tempo si è avvalso della consulenza della criminologa Anna Vagli per cercare di riaprire il caso. Logli, come confermato in Cassazione, è ritenuto l'assassino della moglie Roberta Ragusa, la cui scomparsa risale al gennaio 2012 e il cui corpo non è mai stato ritrovato.

Due nuovi testimoni mai ascoltati prima e un presunto avvistamento di Roberta, avvenuto la scorsa estate in Liguria, sono gli elementi su cui i legali di Logli puntano per far riaprire una vicenda che si protrae da anni. Anni di ricerche, di ascolto di testimoni, di avvistamenti mai confermati, con l'unica certezza di un cadavere che non si trova. E proprio su questo fa leva la difesa di Logli, sul fatto che Roberta sia ancora viva e che si sia allontanata da casa. Roberta in Liguria sarebbe stata vista da sola un anno fa e questo riaccende un lume di speranza in Antonio Logli che si è sempre proclamato (e continua a farlo) innocente.