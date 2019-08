Turismo a Vicopisano: Rocca del Brunelleschi aperta per Ferragosto e ogni domenica del mese

Il Complesso della Rocca del Brunelleschi di Vicopisano, anche quest'anno, sarà aperto in agosto, ogni domenica e per Ferragosto (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19), grazie alle visite guidate del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini e all'assessore al Turismo Fabiola Franchi che accoglierà i turisti, sempre più numerosi, provenienti da ogni parte del mondo.

"Sono felice di poter dare una mano al professor Giovanni Ranieri Fascetti, presidente del Gruppo Culturale Rosellini - dice Franchi - che tanto si impegna, con i volontari e le volontarie del Gruppo, per valorizzare e promuovere la conoscenza della Rocca, del Complesso Monumentale e in genere del nostro territorio. Per lavoro da sempre accolgo i turisti e cerco di offrire loro il meglio dei nostri luoghi, sotto ogni punto di vista, storico, paesaggistico, esperienziale, gastronomico, sarà una gioia poterlo fare nella Rocca e a Palazzo Pretorio, anche in vista della riapertura del Camminamento e della Torre del Soccorso".

"Ringrazio molto l'assessore Franchi - aggiunge il sindaco Matteo Ferrucci - per questa sua disponibilità e di nuovo il professor Fascetti e il suo Gruppo per la loro fondamentale attività di promozione e diffusione della storia e della bellezza dei nostri monumenti. Con la riapertura della Torre dell'Orologio, in via Lante a Vicopisano, della Torre del Soccorso e del Camminamento, da cui sarà possibile accedere alla Rocca come si faceva anticamente, le possibilità per i visitatori e i turisti aumenteranno e il mio auspicio è che, di pari passo, ci siano anche più tempo e una maggiore varietà di giorni per poterli vedere conoscere e ammirare".

Inoltre per tutto agosto sarà aperto, all'interno della Biblioteca Peppino Impastato di via Lante, a Vicopisano, nei pressi della Torre dell'Orologio, anche l'ufficio turistico per dare informazioni sulle varie attrattive del territorio, sulle strutture commerciali e ricettive e fornire depliant, mappe e cartine del territorio (050/796581 e biblioteca@comune.vicopisano. pi.it).