Forza Nuova: nuove 'passeggiate della sicurezza' a Pontedera

Forza Nuova torna in strada, di notte, per le 'passeggiate della sicurezza'. Gli attivisti questa volta sono intervenuti a Pontedera: "Dopo aver letto sulla stampa locale - ha detto il segretario provinciale Augusto Gozzoli - la richiesta di aiuto dei commercianti di via Roma che, esasperati dalla cronica insicurezza della zona, chiedono un presidio fisso delle forze dell'ordine nella fascia oraria dalle 14 alle 24, abbiamo deciso di compiere un primo gesto di solidarietà nei loro confronti effettuando una passeggiata per la sicurezza in via Roma e zone limitrofe e lanciamo un appello a tutta la cittadinanza perché segua il nostro esempio: quando le istituzioni non sono più in grado di garantire la sicurezza, spetta ai cittadini mobilitarsi ed organizzarsi per garantirla".

A Pisa l'iniziativa presa a fine 2017 scatenò polemiche e la condanna del primo cittadino Marco Filippeschi. Anche in questo caso la critica è verso il Comune a guida Pd: "Non ci aspettiamo - ha continuato Gozzoli - interventi risolutivi da un'amministrazione comunale che, da anni, minimizza i problemi invece di cercare soluzioni ed ammettere i propri fallimenti nella gestione della sicurezza e dell'immigrazione e, in particolare riguardo alla presenza dei parcheggiatori abusivi in piazza della Solidarietà. Difendere i commercianti e le loro attività lavorative è un dovere di tutta la città perchè significa difendere l'anima stessa di una zona viva e vissuta che rischia di morire, sopraffatta dal degrado: se i commercianti di via Roma dovessero arrendersi, Pontedera perderebbe l'ennesimo tassello della propria identità".