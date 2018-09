Pontedera, esce di casa in bicicletta e non rientra: si cerca Rossano

Si è allontanato da casa nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 settembre, in bicicletta, senza telefono, soldi e documenti e non è più tornato. C'è grande preoccupazione per Rossano Tempestini, 53enne, residente a Pontedera, nella frazione di Santa Lucia.

I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa e da ieri lo stanno cercando con l'aiuto dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, al momento però senza successo.



L'ipotesi più probabile, come sottolinea il figlio Gianluca, è che sia caduto in una fossa o comunque in un luogo non visibile, a causa di un malore o di un evento accidentale come l'urto di una macchina. "Oggi abbiamo continuato le ricerche anche con l'aiuto di un cane molecolare - afferma Gianluca - ogni minuto che passa aumenta l'ansia per le sue condizioni".



Al momento della scomparsa il signor Rossano, molto conosciuto nella zona pontederese, indossava una maglietta blu e pantaloni kaki.

La famiglia indica come zone più probabili, ma non esclusive, dove concentrare le ricerche Santa Lucia, La Borra, Ponsacco, Gello, Le Melorie e Pontedera.

In caso qualcuno avesse notizie può contattare le forze dell'ordine oppure la moglie (3406509618) o il figlio (3453039276).