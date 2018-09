Studi sulla tiroide: in Inghilterra premiata la professoressa Elisei e tutto il gruppo pisano

Un riconoscimento importante "per il fondamentale contributo portato alla ricerca nel settore dell’oncologia tiroidea". E' quello ricevuto la settimana scorsa, a Newcastle Upon Tyne, in Inghilterra, dove si è svolto il Congresso dell’Eta-European thyroid association, dalla professoressa Rossella Elisei e da tutta la Scuola Pisana di Endocrinologia.

"Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento - ha detto la docente - perchè convalida nel tempo la solidità di una Scuola e di una tradizione culturale nata molti anni fa con il professor Aldo Pinchera e che a lui è sopravvissuta con evidente successo".

