Il Rotary compie 115 anni: festa anche a Pisa

I Rotary e il Rotaract Club di Pisa hanno celebrato i 115 anni della nascita dell'associazione con un incontro che si è tenuto venerdi 21 febbraio a Palazzo Gambacorti. Presenti Alessandro Gennai, presidente del Consiglio Comunale di Pisa, gli assessori Raffaele Latrofa e Massimo Dringoli, Grazia Salimbeni presidente Rotary Club Pisa Pacinotti, Massimo Lupetti, presidente eletto Pisa Pacinotti, Marco Santocchi vice presidente Rotary Club Pisa, Savino Sardella presidente Rotary Club Pisa Galilei, Luca Fornari presidente Rotaract, Paolo Corsini assistente del Governatore area Tirrenica 2, Antonio Trivella Responsabile distrettuale programma 'Africa vicina'.

"Lo scopo del Rotary - scrivono le associazioni - è da sempre quello di 'connettere il mondo' dal tema dell’anno del Presidente internazionale Mark Daniel Maloney, il quale ha ricordato come 'nei 115 anni trascorsi dalla fondazione del Rotary, tutto pare sia cambiato, ma non i nostri valori. Eravamo impegnati e continuiamo ad impegnarci per i valori di amicizia, integrità, diversità, service e leadership. Il nostro motto 'Servire al di sopra di ogni interesse personale' risale al 1911, ma lo spirito etico che ne è alla base era già condiviso dai fondatori del Rotary".

L’impegno più grande resta quello di eradicare la polio dal mondo. Il traguardo è sempre più vicino: dai 350mila casi all’anno quando il progetto prese il via nel 1979 con la vaccinazione di sei milioni di bambini nelle Filippine si è giunti lo scorso anno a pochi casi in Pakistan e Afghanistan.

Sono trascorsi 115 anni da quando Paul Harris diede vita al Rotary a Chicago insieme a tre amici. Alla sua morte, nel 1947, da un gruppo di quattro persone il Rotary si era trasformato in 6.000 club in oltre 70 Paesi, con 300.000 soci in oltre 70 Paesi. Lo scopo era quello di consentire a professionisti di vari settori di incontrarsi per scambiare idee, instaurare amicizie significative e durature e migliorare la loro comunità. Oggi i soci sono un milione e 200mila nel mondo e i Club più di 35mila. Il Rotary è suddiviso da 530 Distretti nel mondo e in Italia sono 13. I Club del nostro Distretto (comprende tutta la Toscana) sono 66 e i soci 3305.