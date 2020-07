Rotary Cascina e Monte Pisano: passaggio del collare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Domenica 5 luglio, nella splendida cornice del Ristorante La Rocca di Vicopisano, si è svolta la cerimonia del Passaggio del Collare del Rotary Cascina e Monte Pisano, fra il Presidente uscente Paolo Barnelli e il nuovo Presidente Simone Lepori, alla presenza di un ristretto numero di ospiti (in ottemperanza alle attuali disposizioni di legge), tra i quali merita una speciale menzione l’Assistente del Governatore, A.R. 2019-2020, per l’Area Tirrenica 2 Paolo Corsini e la consorte Laura. Nel corso della serata, svoltasi regolarmente grazie all’inizio della fase tre (che ha consentito, con tutte le dovute precauzioni, di poter festeggiare l’inizio della nuova annata rotariana), il Dott. Barnelli ha ripercorso con orgoglio tutte le tappe e i services che hanno contraddistinto la sua presidenza: tra tutte le numerose e pregevoli attività svolte, ricordiamo la fornitura di tute protettive alle Misericordie, nonostante le oggettive difficoltà di organizzazione dei services causate dalla pandemia. La parola è poi passata al nuovo Presidente Dott. Lepori che, con emozione, ha ringraziato gli ospiti, il Presidente uscente e illustrato il tema di lavoro che avrà come focus “il Cambiamento” in tutte le numero accezioni che lo caratterizzano, presentando la sua nuova squadra e il Consiglio Direttivo che lo affiancherà nel lo sviluppare le azioni di sostegno al territorio e di impegno sociale che da sempre caratterizza tutte le attività rotariane. Il Presidente ha auspicato per questa nuova annata l’applicazione costante dei principi di unità, amicizia e impegno che, da sempre, costituiscono i principi e lo scopo del Rotary International, citando le splendide parole di Paul Harris “un grande fiume è la somma totale del contributo di centinaia, forse migliaia di ruscelli e rivoli che scendono tumultuosi dalle colline e dalle montagne, per gettarsi nel grande fiume. Così è la crescita del Rotary. E’ diventata grande grazie al sacrificio e al contributo di migliaia di Rotariani di tutto il mondo” e ha provveduto alla spillatura dei nuovi membri del Direttivo: Presidente : Simone Lepori Past President: Paolo Barnelli Presidente incoming: Annalisa Toni Vice Presidente : Michele Marroni Segretario : Eduardo Falzone Tesoriere : Dimitri Anguillesi Prefetto : Fabio Graziosi Consiglieri: Giuseppe Saccomanni, Francesco Frediani e Andrea Gamba

Al nuovo Presidente, ai componenti del Consiglio Direttivo e al Club nella sua totalità vanno i nostri più cari auguri per un’annata rotariana produttiva e serena e contraddistinta dall’amicizia.