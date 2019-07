Rotary Club Cascina: il dottore commercialista Paolo Barnelli è il nuovo presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Presso l’Osteria la Rocca di Vicopisano si è svolto il tradizionale passaggio del collare del Rotary Club Cascina. La conviviale, oltre ai numerosi soci e i loro ospiti, ha visto la partecipazione del Governatore del Distretto 2071 (AR 2018-2019) Giampaolo Ladu, numerose cariche rotariane dell’Area Tirrenica 2 e autorità civili tra cui il sindaco di Calci M. Ghimenti, di Cascina D. Rollo e di Vicopisano M. Ferrucci, oltre al Magnifico Rettore dell’Università di Pisa Paolo M. Mancarella. Il presidente dell’annata 2018-2019, Giuseppe Saccomanni, ha voluto ringraziare tutti i soci del club per il supporto attivo alla realizzazione di numerosi service, ricordandone due in particolare. Il corso SAPR (District Grant 18-19) che ha visto la partecipazione di numerosi studenti e che si concluso con il riconoscimento quale migliore studentessa a S. Barsottini. La donazione all’Università di un mezzo attrezzato per il trasporto di studenti con disabilità, service che ha visto proprio la collaborazione del Rettore. Il presidente Saccomanni ha passato le consegne a Paolo Barnelli, dottore commercialista di anni 44, e uno dei più giovani presidenti che il Rotary Club Cascina che abbia mai nominato fino ad oggi, dopo aver conferito i riconoscimenti Paul Harris Fellow (Amici di Paul Harris) a Maria Antonietta Denaro, Presidente AR 2017-2018 per il forte e costante impegno profuso nelle attività del club. Barnelli, dopo aver ringraziato tutti i soci per la fiducia in lui riposta ha comunicato ai presenti che il suo intento sarà quello di proseguire l’ottimo lavoro fatto dai suoi predecessori e soprattutto seguire le linee programmatiche del Rotary International del nuovo Presidente internazionale Mark Maloney che ha scelto come tema dell’anno 2019/2020 “Il Rotary Connette il Mondo”. A chiusura della serata l’investitura del nuovo Consiglio Direttivo composto da: Paolo Barnelli (Presidente), Vincenzo Zarone (Vice Presidente), Paolo Masi (Segretario), Annalisa Toni (Tesoriere), Eduardo Falzone (Prefetto), Simone Lepori (Presidente InComing), Giuseppe Saccomanni (Past Presidente), Michele Marroni, Gianfranco Chighine, Maria Antonietta Denaro e Cinzia Cellerino (Consiglieri) e la consegna dei riconoscimenti Paul Harris Fellow ad Annalisa Toni e Jean Marc Romelli in qualità di soci sostenitori della Fondazione Rotary Fondo Polio Plus.