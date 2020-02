Capannoli, lavori alla rotatoria: nuova viabilità temporanea

Il Comune di Capannoli informa che, per procedere con i lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra via Togliatti, via Gramsci e la strada per Forcoli, da mercoledì 19 febbraio sarà istituita una viabilità provvisoria. In particolare nell'ultimo tratto di via Montale sarà istituito il senso unico in direzione via Togliatti; l'accesso alle abitazioni poste nella 'zona del Fontino' sarà da via Fontino.

