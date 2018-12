Santa Croce sull'Arno: si rompe un tubo del gas

Disagi questa mattina, sabato 15 dicembre, in viale Buozzi a Santa Croce sull'Arno per la rottura di un elemento di giunzione sulla condotta di adduzione del gas metano in media pressione della rete cittadina. La strada è stata chiusa al transito veicolare e sul posto è già presente una squadra di Toscana Gas per la riparazione del danno. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto.

La situazione intorno alle 10 è stata risolta e tutto è tornato alla normalità.