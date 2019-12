Via dei Condotti, senz'acqua da tre giorni: "Problemi da vent'anni, basta disagi"

Rotture, perdite d'acqua, disagi nel periodo delle feste di Natale. E' la situazione che si vive in via dei Condotti a San Giuliano Terme, fra Asciano e Ghezzano. "Sono tre giorni che siamo senz'acqua - racconta la residente Linda Solfanelli - ci sono state tre rotture in 48 ore. Oltre al problema spreco dobbiamo vivere andando a prendere l'acqua con le damigiane. Siamo in difficoltà".

"A Natale - racconta Linda - c'è stato un problema verso Pisa e noi che abitiano a circa metà non ne abbiamo risentito, poi a Santo Stefano siamo rimasti a secco fino alla notte del 27. Ora dalle 18 di ieri siamo senz'acqua". "E' una storia che si ripete da vent'anni - aggiunge, rivolgendosi poi alle istituzioni - non è possibile andare avanti così, è necessario che gli enti pubblici si attivino per porre un rimedio efficace e definitivo".

Il video testimonia la situazione di ieri sera, 27 dicembre