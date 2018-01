Via Aldrovandi: roulotte distrutta dalle fiamme

Roulotte in fiamme nel pomeriggio di martedì 16 gennaio, intorno alle 15.30 in via Aldrovandi a Ospedaletto. Il mezzo si trovava all'esterno del capannone dove sorgeva una ditta di idraulica e sanitari. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Non si sono stati feriti ne' danni allo stabile, il mezzo è andato completamente distrutto. Non è escluso il dolo.