Round Table 73 Pontedera riceve il premio della 'Tavola dell’anno' a Verona

Il 02 Giugno 2018 a Verona durante l’assemblea annuale della Round Table Italia il club di Pontedera , riceve il premio di “ Tavola dell’Anno 2017-2018 “ per i traguardi raggiunti nell’anno sociale appena trascorso . Grande soddisfazione per i soci della Round Table 73 Pontedera , che hanno visto premiato il loro impegno nel passato anno sociale, Un particolare plauso al Presidente Nicola Papazafiropulos , per l’ottimo lavoro fatto ed i risultati raggiunti , in quanto per la prima volta dalla sua costituzione il club pontederese riceve tale onorificenza . Il Presidente Nicola Papazafiropulos , insieme ad una delegazione di soci ha ricevuto il premio la sera durante la cena di gala, momento del passaggio di consegne fra il vecchio ed il nuovo Comitato Nazionale della Round Table Italia, ringraziando per la loro amicizia e vicinanza . La Round Table è un'organizzazione dedicata a GIOVANI lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia e le intese personali e svolgendo anche iniziative di carattere filantropico. Tratto caratteristico della Round Table è l'età dei suoi soci che, decadono da tale qualità al compimento del quarantesimo anno di età. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole". Ogni tavola è composta da almeno dieci soci detti "Tablers" fino ad un massimo di quaranta, dei quali non più di tre possono esercitare la stessa professione