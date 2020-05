Riapertura di nidi e materne: "Chiesto un confronto all'Amministrazione Comunale"

Le Rsu del Comune di Pisa hanno chiesto all'Amministrazione Comunale di aprire un confronto sui servizi educativi. "Con l'ingresso nella fase 2 - scrivono in una nota le Rsu - quello della riapertura dei nidi d'infanzia e dei centri estivi per la fascia 0-6 è un tema ormai di cruciale importanza: oltre al 'Piano Infanzia' presentato dal Ministro Elena Bonetti al Comitato Tecnico/scientifico, numerosi sono i contributi provenienti da Anci, Upi e Regioni; ciò nonostante in occasione dell'incontro del 7 maggio con l'Amministrazione Comunale alla richiesta di informazioni riguardanti la riapertura dei servizi educativi la risposta è stata che non esiste al momento un piano di intervento e che si attendono 'direttive nazionali'".



Secondo le Rsu è invece "necessaria una riflessione e un opportuno confronto anche e soprattutto con educatrici e insegnanti che conoscono le caratteristiche degli spazi da riorganizzare e quindi meglio di chiunque altro possono contribuire alla riorganizzazione dell'offerta educativa. Il personale educativo sta tuttora lavorando 'a distanza' per mantenere vivo e palpabile il senso di comunità educante nonostante le difficoltà del periodo. Ed è proprio la relazione che, in questa fascia d’età, è prevalentemente corporea, ad apparire un problema complesso e delicato in un'ottica di riapertura dei servizi; difficile si preannuncia l’accoglienza dei bambini senza l'ingresso (e la sosta) dei genitori nella struttura, il distanziamento sociale, le modalità e i requisiti di accesso, il rapporto numerico adulto/bambini e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza (con la ricaduta psicologica sui bambini). Per tutte queste ragioni abbiamo chiesto ufficialmente l'apertura di un confronto con l'Amministrazione Comunale che, riteniamo, non può più aspettare"

