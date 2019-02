Ruba cosmetici al centro commerciale dei Borghi: arrestato

Ha tentato di rubare prodotti di cosmesi per un valore di circa 50 euro, ma è stato notato da un addetto alla sorveglianza che lo ha bloccato per poi consegnarlo ai Carabinieri intervenuti immediatamente sul posto. E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica, 3 febbraio, in un'attività che si trova all'interno del centro commerciale 'I Borghi' di Navacchio, nel comune di Cascina. A finire nei guai un 58enne italiano, arrestato dai militari con l'accusa per furto aggravato.

L'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.