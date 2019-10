Ruba 400 euro di prodotti alla Conad: arrestato 30enne

I Carabinieri di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne italiano, pregiudicato, per furto aggravato. I militari hanno fermato l’uomo dopo che era stato sorpreso all’interno del supermercato Conad, mentre sottraeva generi vari per una cifra di circa 400 euro. La merce sottratta è stata interamente recuperata e riconsegnata al responsabile dell’esercizio. Per il 30enne sono invece scattati gli arresti domiciliari. Stamani, 23 ottobre, il giudizio per direttissima.