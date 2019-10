Rubano dentro una macchina: rintracciati e denunciati grazie alla foto di un passante

Hanno rotto il deflettore posteriore di una macchina parcheggiata in via Cesare Battisti, rubando una borsa firmata che si trovava all'interno del mezzo. E' accaduto ieri, 14 ottobre, intorno alle 18. Protagonisti dei fatti due 25enni di nazionalità tunisina che sono poi stati denunciati dalla Polizia di Stato, grazie ad una foto scattata da un passante e nella quale erano stati immortalati i due uomini mentre fuggivano.

Grazie alla foto gli agenti sono riusciti, poche ore dopo, a rintracciare i due stranieri in zona stazione, recuperando anche la borsa rubata che è poi stata restituira al proprietario. Essendo trascorse diverse ore dalla flagranza del reato i Poliziotti non hanno potuto procedere all’arresto, denunciando i due per furto aggravato.