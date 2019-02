Ruba in un supermercato e colpisce al volto un vigilante: arrestato e rimesso in libertà

Rapina impropria e lesioni. E' con questa accusa che i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato nella serata di ieri, 4 febbraio, un italiano di trentanove anni. L'uomo, all’interno di un supermercato del centro, dopo aver rimosso l’etichetta antitaccheggio, si è impossessato di prodotti parafarmaceutici del valore di circa 50 euro, facendoli poi occultare da una complice, che si è poi rapidamente allontanata.

Il 39enne si è dato anch'esso alla fuga, spintonando e colpendo con violenza un addetto alla sicurezza, per poi essere bloccato dopo un breve inseguimento da altri dipendenti del centro e dai Carabinieri che nel frattempo erano intervenuti. Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà.