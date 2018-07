Corso Italia, ruba profumi con una borsa speciale per il taccheggio: arrestata

Voleva rubare dei profumi in un noto negozio di settore in Corso Italia, ma è stata notata e fermata. La Polizia ha arrestato ieri, 24 aprile, una 25enne di nazionalità mongola trovata poi in possesso di merce per un valore di 600 euro.

La giovane ladra si era preparata: aveva infatti con sé una borsa schermata, capace di neutralizzare le barre antitaccheggio. Una volta entrata in profumeria ha iniziato con disinvoltura a prendere ciò che le interessava, sistemando i prodotti nell'accessorio studiato per il taccheggio.

Il suo comportamento però è stato notato da una commessa, che ha subito chiamato la Polizia. Gli uomini della Squadra Volante giunti sul posto hanno fermata la ragazza, arrestandola poi per il reato di furto pluriaggravato.

La 25enne è stata prima rimessa in libertà al fine di avviare le procedure di espulsione, poi in serata è stata accompagnata dagli agenti al centro di permanenza e rimpatrio di Roma. Qua verrà trattenuta fino al rimpatrio nel Paese di origine.