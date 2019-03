San Giuliano Terme, ruba al supermercato: arrestata da carabiniere fuori servizio

Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 marzo, presso un centro commerciale di San Giuliano Terme, i Carabinieri hanno arrestato una italiana di 39 anni.

La donna è stata sorpresa dal personale della sorveglianza mentre cercava di rubare dei prodotti alimentari. Ha opposto resistenza ai vigilantes, prima di essere bloccata ed arrestata da un sottufficiale del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Pisa libero dal servizio, che si trovava sul posto.

La 39enne è stata così condotta presso gli uffici di via Guido da Pisa. Dopo le formalità di rito è stata trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.