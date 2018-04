Ruba vestiti al centro commerciale dei Borghi: arrestata e rimessa in libertà

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 aprile, i Carabinieri della stazione di Cascina hanno arrestato a Navacchio una 21enne romena responsabile di furto aggravato. La giovane donna, in un negozio d'abbigliamento presso il centro commerciale dei Borghi, si è impossesata di alcuni capi di vestiario per un valore di circa 100 euro, venendo poi subito bloccata da personale addetto alla vigilanza e dai Carabinieri immediatamente intervenuti. La 21enne, condotta in caserma, dopo le formalità di rito, è stata rimessa in libertà.