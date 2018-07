Ruba vestiti in Corso Italia: rintracciato alla stazione e denunciato

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 12 luglio, su segnalazione di un cittadino, una Volante della Polizia è intervenuta in zona stazione per il controllo di due cittadini extracomunitari. All'arrivo della volante i due hanno cercato di dileguarsi. Nel corso del successivo controllo uno dei due, un tunisino di 33 anni, è stato trovato in possesso di alcuni capi di abbigliamento, appena rubati da un negozio di abbigliamento in Corso Italia.

La Polizia ha accertato la responsabilità del 33enne grazie alle dichiarazioni dei testimoni e alle immagini riprese dalla videosorveglianza. Inoltre alcuni vestiti risultavano danneggiati in quanto l'uomo aveva asportato con violenza le placchette antitaccheggio. I vestiti recuperati sono stati restituiti dagli agenti al negozio.

L’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, già colpito da precedente espulsione, è stato denunciato per tentato furto. All'uomo è stato anche notificato un provvedimento per la carcerazione con contestuale sospensione dell’esecuzione, per un procedimento penale per reati contro il patrimonio.