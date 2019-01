San Miniato, sorprese a rubare al supermercato: arrestate e rimesse in libertà

I Carabinieri di San Miniato hanno arrestato per furto tre giovani donne rumene. E' avvenuto nella tarda mattinata di sabato 26 gennaio. Le giovani, all’interno di un supermercato del centro, sono state sorprese dal personale della vigilanza dopo aver asportato merce per un valore di oltre 100 euro, tra cui caffè, bottiglie di liquore e creme per il viso.

Dopo l'intervento dei militari le tre sono state condotte in caserma e, dopo le formalità di rito, sono state rimesse in libertà.