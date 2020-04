'Rur World University Rankings' 2020: la Normale prima università italiana

E' stata appena pubblicata l'edizione 2020 della classifica 'RUR World University Rankings', che ha valutato le prestazioni di 829 istituti di istruzione superiore a livello mondiale. In questa classifica, preparata dall'agenzia russa Round University Ranking sulla base dei dati forniti dalla società canadese Thomson Reuters, la Scuola Normale Superiore risulta prima in Italia e 26esima a livello mondiale (ai primi tre posti ci sono Harvard, Caltech e Imperial College London).

'RUR World University Rankings' è redatta anche sulla base di dati bibliometrici e sulla reputazione accademica nelle varie discipline. Gli indicatori sono raggruppati in 4 aree chiave dell'attività universitaria: insegnamento, ricerca, staff di ricerca internazionale, sostenibilità finanziaria.

Punta di diamante per la Scuola Normale è il parametro 'Teaching', dove la Scuola si colloca nona a livello mondiale, sempre prima in Italia. Un ottimo piazzamento anche per il parametro 'Research': qui la Normale è 83esima al mondo, terza in Italia.

Se a livello globale i parametri 'Financial Sustainability' e 'International Diversity' non raccolgono risultati particolarmente significativi, in Italia la Scuola si classifica, rispettivamente, prima e seconda.