Ryanair: nuove regole per i bagagli a mano anche a Pisa

Nuove regole in arrivo per quanto riguarda i bagagli a mano a bordo dei voli di Ryanair, la compagnia aerea irlandese low cost che ha all'aeroporto 'Galilei' di Pisa una delle sue basi italiane. A partire dal prossimo 15 gennaio crescono in sostanza le limitazioni.

Ryanair offre la possibilità di portare un trolley di dimensioni massime di 55x40x20 centimetri e una borsa piccola (35x20x20 centimetri) che deve poter essere inserita sotto il sedile davanti al proprio posto. Solo i clienti che hanno acquistato Imbarco Prioritario, Plus, Flexi Plus o Family Plus però avranno diritto a portare due bagagli a bordo: gli altri clienti potranno portare con sè un solo articolo, mentre il trolley sarà imbarcato in stiva (a titolo gratuito).



Se però il bagaglio supera in dimensioni o peso il limite, si dovrà pagare un supplemento di 50 euro per bagaglio.