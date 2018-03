Colletta alimentare della Pubblica Assistenza alla InCoop di Marina di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'associazione desidera informare che sabato 17 marzo 2018 presso la INCOOP di Marina di Pisa ci sarà una colletta alimentare dedicata alla Pubblica Assistenza del Litorale Pisano. Per l'Associazione è un appuntamento importante in quanto la Colletta è una fonte di approvvigionamento dei generi alimentari da distribuire con il Banco Alimentare della PALP a circa 250 famiglie del Litorale Pisano. Come saprete altra fonte di approvvigionamento è quella del Banco Alimentare Nazionale e fonte di finanziamento è il nostro mercatino che si svolge ogni terza domenica del mese in Piazza Viviani a Marina di Pisa. Se potete, date una mano all'Associazione!