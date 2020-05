L'emergenza Coronavirus minaccia gli eventi estivi: la Sagra del Pinolo non ci sarà

Dopo la Sagra delle Ciliegie di Lari, salta per l'emergenza Coronavirus un altro tradizionale appuntamento dell'estate della provincia di Pisa. La quarantesima edizione della Sagra del Pinolo a San Piero a Grado infatti non si farà. A comunicarlo il presidente Giuseppe Bozzi dopo la riunione con il Consiglio, soci e volontari.

"Purtroppo con grande rammarico, quest'anno siamo costretti ad annullare la Sagra del Pinolo. Il motivo è che le limitazioni date, giustamente, per contrastare il Covid-19 non ci permettono di realizzare il nostro evento in serenità ed armonia - dice Bozzi - siamo consapevoli che esistono problemi molto più gravi e seri da affrontare, ma questo non ci impedisce comunque di essere addolorati per non poter fare la 'nostra sagra', perché per noi la Sagra del Pinolo non è un evento qualunque, ma è una parte di noi, è una seconda famiglia, è unione tra i sampieresi e non, è condivisione armonia ed allegria. Quell'allegria che quest'anno mancherebbe, perché sono troppe le morti e la sofferenza che questo maledetto virus ha portato con sé. Sono troppe le difficoltà che gli imprenditori, i lavoratori, le famiglie e tutti noi abbiamo dovuto e dobbiamo ancora oggi affrontare e quindi non possiamo permetterci di restare indifferenti”.



“Il presidente della Sagra a nome di tutto il Consiglio, dei soci, e di tutti coloro che si impegnano ogni anno per la sua buona riuscita, ringrazia per l'impegno di chi il Covid lo ha combattuto e lo sta combattendo ogni giorno - afferma Roberta Orsini, segretaria della Sagra del Pinolo - restando vicini a chi non ce l'ha fatta, a chi ancora combatte e a chi questo virus lo ha visto da vicino in ogni sua forma. Quello che conta adesso è restare uniti per far sì che domani tutto possa ricominciare nella normalità e quindi salutiamo tutti i nostri affezionati anche se con dolore, ma con la consapevolezza che insieme ce la faremo e dandovi appuntamento alla Sagra del Pinolo 2021".

