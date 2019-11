La Saint Gobain festeggia 130 anni di storia a Pisa

Giornata di festa alla Saint Gobain, oggi mercoledì 27 novembre: si celebrano i 130 anni di presenza in Italia ed a Pisa dell'azienda. Risale infatti al 1889 l’apertura dello stabilimento per la produzione del vetro, che rappresentò anche la seconda presenza industriale di Saint-Gobain fuori dalla Francia.

Dievrse sono le iniziative previste. Nel contesto della Biennale di Architettura è previsto l'incontro presso lo stabilimento dal titolo 'Dialogo con il tempo: 130 anni di Saint Gobain a Pisa', dove sarà ricostruita la storia dell’Azienda e l'interazione con l'Arno e la città. Relatori: Fabio Damonte, managing director di Saint-Gobain Glass, Clara Ficili, managing director Glass Industry e Alfonso Femia, direttore della Biennale.

Apre poi lo showroom posto all’ingresso dello stabilimento, che diventerà un punto di riferimento per architetti e designer, professionisti dell’edilizia, studenti ed utenti finali. All’interno vi sarà una mostra fotografica a cura di Lorenzo Garzella, realizzata appositamente per l’occasione, che racconta le tappe ed i fatti salienti accaduti dall’apertura dello stabilimento ad oggi. Negli impianti pisani, nel 1965, venne realizzato il primo forno Float in assoluto di tutta Saint-Gobain.