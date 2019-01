Saldi a Pisa, prima settimana col botto: "Più 20% rispetto allo scorso anno"

Prima settimana coi saldi a Pisa e provincia: ottimo risultato, buone le aspettative anche per il prossimo week-end. E' la presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Federica Grassini a dare l'annuncio.

"In media abbiamo ottimi riscontri da parte di negozi e attività commerciali, in media addirittura un +20% rispetto ai saldi dello scorso anno. Molto bene quindi, ed era prevedibile considerando da un lato l'andamento lento delle vendite dei mesi di novembre e dicembre, e visto anche l'arrivo del freddo in concomitanza con il Capodanno dall'altro. Capispalla, cappotti giacconi e in generale prodotti di marca, sono in cima alle classifiche di gradimento e acquisto, indifferentemente sia nella città capoluogo, sia nelle principali località della provincia di Pisa".

La presidente di Confcommercio parla di "un inizio col botto che da un lato conferma il gradimento dei clienti per la stagione dei saldi, e dall'altro evidenzia una sempre maggiore consapevolezza nella ricerca della qualità al giusto prezzo. In particolare, è stata la fascia media d'età dai 25 ai 55 anni, indistintamente uomini e donne, ad aver approfittato delle tante opportunità che i saldi offrono agli acquirenti".