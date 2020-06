Bloccato sulla parete di roccia: salvato giovane alla Rocca della Verruca

I Vigili del Fuoco di Cascina e del gruppo Speleo Alpino Fluviale della sede di Pisa sono intervenuti ieri pomeriggio, intorno alle ore 14.30, alla Rocca della Verruca a Calci, per uno 'scalatore' in difficoltà.

Il giovane era salito cercando di raggiungere il castello, rimanendo però bloccato in una situazione di pericolo sulla parete rocciosa. Gli operatori si sono calati con specifiche tecniche d'intervenuto e lo hanno tratto in salvo. Sul posto, per precauzione è stata invitata l'ambulanza del 118, ma non è stata necessaria alcuna medicazione.