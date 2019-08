Il sindaco Conti saluta il colonnello Bellafante

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha incontrato questa mattina a Palazzo Gambacorti il Colonello Nicola Bellafante, che lascia l’incarico di comandante provinciale dei Carabinieri a Pisa per un nuovo incarico a Roma. Il sindaco Conti ha ringraziato il colonnello Bellafante per la collaborazione fattiva soprattutto in tema di sicurezza e ha fatto dono di un piatto in ceramica con la croce pisana.